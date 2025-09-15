作家の竹田恒泰氏（49）が手がける3基目の前方後円墳墓が14日、大阪府大東市の霊園「大阪メモリアルパーク」に完成し、竹田氏が出席して竣工祭が行われた。 【写真】上から見ると…めっちゃ前方後円墳やん！ 建築家の安藤忠雄氏（84）が設計、監修を務める本格的な古墳型の樹木葬墓地で、墳丘は全長約20メートル。最大1万7000人分の納骨スペースがある。竹田氏は2024年、古墳型のお墓を展開する株式会社「