今年の韓国の1人当たり国内総生産（GDP）が22年ぶりに台湾に追い越される見通しだ。韓国政府と台湾統計庁などによると、今年の韓国の1人当たりGDPは3万7430ドルで台湾の3万8066ドルを下回ると予想される。韓国は2003年に1万5211ドルで台湾の1万4041ドルを抜いてから優位に立っていたが、22年ぶりに逆転することになった。両国の1人当たりGDP格差は2018年に1万ドルに迫っていたがその後急速に格差が縮んだ。昨年は韓国が3万5129ドル