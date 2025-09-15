ダイソーをパトロールしていると、「こんなのあったんだ！」と感動するキッチングッズに出会いました。プラスチック製のスパイスボトルですが、ガラスのような見た目でお洒落。プチプラだったので、今回は2種類GETしてきましたよ。粒の大きいスパイスにも粉末状のスパイスにも対応できるので、ぜひチェックして♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名（左から）：広口1穴スパイスボトル（170mL）／小口10穴スパイスボトル