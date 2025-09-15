娘の同級生（33）から猛アプローチを受けて結婚を決めた女性（54）が、実の母に彼を紹介した際、「また捨てられるよ！」と大激怒されたと明かした。【映像】54歳女性とイチャイチャする21歳年下夫9月12日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#2が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロ