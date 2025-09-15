＜大相撲九月場所＞◇初日◇14日◇東京・両国国技館【映像】「惚れ惚れする」土俵の美しさ（寄り）14日、東京・両国国技館で熱戦の幕が上がった大相撲九月場所。その初日、序ノ口の最初の取組が行われる前にカメラが捉えた土俵の美しさに多くの反響が寄せられる一幕があった。普段何気なく目にしている土俵。これは場所前に呼出によって手作業でつくられている。十五日間、身体の大きな力士たちが激闘を繰り広げる舞台となるこ