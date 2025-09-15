セリアで見つけた小さなお布団。実はこちら、お気に入りの人形やぬいぐるみキーホルダーなどの可愛い姿が拝める、お布団型のドールポーチなんです♡お気に入りの人形を入れるだけで、まるでお布団で寝ているような姿に！デザインも凝っていて、100円とは思えないクオリティの高さです。それでは早速ご紹介します！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ドールポーチお出かけおふとん小フルーツ価格：￥110（税込）