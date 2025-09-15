【キーウ共同】ポーランド国防省は15日までに、ロシア無人機によるポーランド領空侵犯を受け、ポーランド軍とウクライナ軍の無人機撃墜訓練がポーランド国内で実施されると発表した。ウクライナメディアが伝えた。ロイター通信が、ウクライナでの訓練計画を伝えていた。訓練はロシアの無人機攻撃に連日さらされているウクライナ軍から、ポーランドがその対処法について実戦的な指導を受ける狙いとみられる。領空侵犯は9日夜