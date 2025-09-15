横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、日本料理「木の花」と鉄板割烹「山吹」の料理長がコラボした特別ディナーを8月28日から9月30日まで開催する。メニューは、銀杏に唐墨を塗した松葉打ち、柿・百合根・長芋羹など秋の前菜盛り合わせ、牛タンが入った絹蒸しを鉄板で蒸しあげてフォアグラを留めた一品、秋鱧と太刀魚の炭火焼き、甘鯛の鱗焼き、松阪牛の鉄板焼など。世界各国から厳選した100種類を超える酒も用意し、料理とのぺ