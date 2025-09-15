平和不動産は、「キャプション by Hyatt 兜町 東京」を10月7日に開業する。建物は地上12階、地下1階、塔屋1階建て。客室はスタンダード93室、ハイフロア56室、デラックス41室、スイート5室の4タイプ全195室を設ける。室内は天井高を活かした設計と木材を多用した内装で、兜町の歴史や文化に着想を得たアートやイラストを配置する。ホテルの中心にはレストラン、カフェ、バー、レセプションが一体となった多機能スペース「Talk Shop