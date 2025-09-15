歴史と自然の魅力が融合する石川県には、風情あるお月見スポットが数多く存在します。All About ニュース編集部では、2025年9月1〜2日の期間、全国20〜60代の男女228人を対象に、中部地方のお月見スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「石川県のお月見スポット」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：千里浜なぎさドライブウェイ／33票日本で唯一、車