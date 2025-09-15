日本代表の久保建英と同じ学校に通っていたことでも知られるF1ドライバーの角田裕毅。レッドブル・レーシングに所属する25歳の角田は、先週行われたイタリアGPで13位フィニッシュとなった。その角田は、14日にサン・シーロで行われたセリエA第3節のACミラン対ボローニャ戦を観戦。かつて本田圭佑も所属した名門ミランは「Welcome to San Siro、Yuki」と公式SNSでその様子を紹介している。角田はピッチ脇で華麗なリフティングを披露