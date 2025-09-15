「ジャイアンツ−ドジャース」（１４日、サンフランシスコ）ドジャースのマイケル・コンフォルト外野手が３安打をマークし、４月１９日以来、５カ月ぶりに打率を２割台に乗せた。コンフォルトは五回に代打で登場すると右前に貴重な追加点となるタイムリーを放った。その後、左翼の守備位置に入り、六回の第２打席では投手への内野安打で出塁しマルチ安打をマーク。そして八回の第３打席で右前打を放ち、打率が・２０１へ上昇