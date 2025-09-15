ノルディックスキーの夏の国際大会、グランプリ（GP）ジャンプは14日、ルーマニアのルシュノブで男子個人第6戦（ヒルサイズ＝HS97メートル）が行われ、小林朔太郎（雪印メグミルク）が91.5メートル、96.5メートルの合計237.5点で初優勝を飾った。中村直幹（フライングラボラトリー）が237.1点で2位。佐藤幸椰（雪印メグミルク）は10位、二階堂蓮（日本ビール）は12位、佐藤慧一（雪印メグミルク）は18位だった。（共同）