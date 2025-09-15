磯村勇斗が主演するドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」（カンテレ・フジテレビ系）に斎藤瑞穂役で出演中の南琴奈が第10話放送を前に取材に応じた。南が演じる斎藤は、生徒会副会長を務める天文部の生徒。第1話では、新しく導入された制服のスラックスを着用したことで好奇の目にさらされてしまい、不登校に。その後の「制服裁判」へとつながっていくキーとなった人物だ。南は「（斎藤は）ブレない芯を持った、しっ