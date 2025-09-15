マセラティ史上最高額で落札8月に米国カリフォルニアで開催されたモントレーカーウィーク2025期間中に行われた『モントレー・ジェットセンター・オークション』において、2005年モデルのマセラティMC12ストラダーレが、過去最高額となる520万ドル（約7億6800万円）で落札された。【画像】マセラティ史上、最も高額で取引されたモデルとなったMC12ストラダーレ全30枚マセラティMC12ストラダーレは、2004年に25台、翌2005年に25台