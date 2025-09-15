◇ナ・リーグドジャース10―2ジャイアンツ（2025年9月14日サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手（31）は14日（日本時間15日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。5打席安打なく迎えた第6打席で幸運なポテン安打を放ち、今季最長タイ、自身5番の長さに並ぶ19試合連続出塁とした。また、得点も記録し自己最多を記録した昨季を上回る両リーグ最多135得点もマークした。ナ・リーグ西地区首位のチームは3