【MLB】ジャイアンツ 2ー10 ドジャース（9月14日・日本時間15日／サンフランシスコ）【映像】大谷、偉業王手の今季最長138m特大49号（実際の様子）ドジャースの大谷翔平投手が「1番DH」で先発出場。前日に今季49号アーチを放ち、史上6人目となる2年連続50本塁打に王手をかけて臨んだが、6打数1安打。継続中だった連続出塁を19試合に延ばし、自己新記録となるシーズン135得点目を記録した。ドジャースは打線が爆発、先発のグラスノ