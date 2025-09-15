＜大相撲九月場所＞◇初日◇14日◇東京・両国国技館【映像】ファンを驚かせた「ベテラン力士の勲章」いよいよ大相撲九月場所が始まった。数々の好取組が展開された初日、初土俵から28年の歳月を積み重ねたベテラン力士の体に刻まれた“努力の証”に「耳がすごいことになってる」「変形してる」「力士はスゴイ」「ベテランの勲章」など驚きと称賛の声が相次ぐ一幕があった。注目を集めたのは、序二段六十枚目の武蔵海（藤島）。