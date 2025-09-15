季節が秋へと移り変わるこの時期、ファッションも素材感で季節を楽しみたいもの。SNIDELからWEB限定で登場する「AUTUMN COLLECTION」は、ボアやファーを取り入れた遊び心あふれるアイテムがラインナップ。主役級の存在感を放つスウェットや、暖かみあるボアジャケット、収納力抜群のトートバッグまで、秋を彩る全3型がそろいます。オンラインだけの特別感を、ぜひ手に入れて。 存在感抜群♡ボアロゴスウェット