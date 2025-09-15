息子が生後の5カ月間でプラス5kgとすくすく成長する一方、28歳の夫は同じ期間でマイナス12kgの大幅減量に成功――そんな対照的な変化を収めた写真が、X（旧Twitter）で大きな話題を呼んでいます。【5カ月後のアフター写真】プラス5kgになった息子と、マイナス12kgを達成した夫ビフォー写真には、生後間もない息子を抱く、ややふっくらした夫の姿。アフター写真では、生後5カ月・見るからに大きくなった息子を、絞り込まれた筋肉質