私（スズキノリコ、48歳）は幼い頃に両親を亡くし、施設で育ちました。猛勉強の末、奨学金を得て日本の大学と海外の大学院を卒業し、外資系企業に就職。不動産投資で資産を構築したのち、45歳で早期退職しました。私は45歳で出会った夫（ヒロナリ、50歳）と結婚し、家にいることが多くなっています。義母（ユリエ、75歳）はうちから車で3時間、義妹（ユミ、42歳）も車で2時間の遠方に住んでいるため、義家族との関わりはほとんどあ