＜ソニー 日本女子プロ選手権最終日◇14日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞金澤志奈が女子プロNo.1決定戦でツアー初優勝を挙げた。いつもは表情を変えないクールな選手だが、優勝パットを沈めると愛らしい笑顔とともに涙を見せ、そしてグリーンサイドに申ジエ（韓国）の姿を見つけるやいなや、大粒の涙が止まらなくなった。【写真】金澤志奈、初めての口づけ金澤にとって、ジエは師匠である。中学3年生の頃か