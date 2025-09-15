＜ガーディアン選手権最終日◇14日◇RTJゴルフトレイル・キャピタルヒル セネスタ―C（アラバマ州）◇6663ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーは最終ラウンドが終了した。≪写真≫原英莉花のアイアンの打痕は、ややヒール寄りに集まっていた！日本勢は2人が決勝に進出。すでにポイントランキングで来季の米女子ツアー昇格を決めている原英莉花は、4バーディ・2ボギーの「70」と伸ばし、トータル4アンダー・25位タイで3