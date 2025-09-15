「阪神０−１中日」（１４日、甲子園球場）阪神は拙攻で２連敗を喫した。この日は近本が前夜の死球の影響で今季初のベンチ外。中野が１番、熊谷が２番、井坪が「８番・中堅」に入ったが、打線は相手先発の大野に苦戦した。先発の才木は７回７安打１失点の粘投もリーグトップタイの１３勝目はならず。２番手の工藤は６月４日の日本ハム戦以来の１軍登板で最速１５９キロをマークするなど中軸を三者連続に抑えた。デイリースポー