俳優の見上愛、上坂樹里がW主演を務める、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』が8日、栃木でクランクインし、主人公・一ノ瀬りんを演じる見上愛が撮影に参加。。14日には取材会が行われた。【写真多数】人気アイドルも！第4次キャスト10人を一挙紹介物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレンドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人