声優の花澤香菜が、14日放送の文化放送「明治presents花澤香菜のひとりでできるかな？」（日曜午後10時半）に出演し、夫で声優の小野賢章との離婚を肉声で報告した。原因はあくまで「夫婦間の問題」とし、第三者の存在やケンカ別れは否定。ネット上の臆測などに「だまされないで」と呼びかける一幕もあった。花澤は冒頭いきなり、「今日、発表しました通り、私、離婚いたしました」とのコメントでスタート。「温かく見守り応援し