テレビ朝日の松岡朱里アナウンサーが１５日、アシスタントを務める同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を休んだ。司会の羽鳥慎一アナウンサーが「今週、松岡さん夏休みということで」と理由を発表した。代わりに同局の桝田沙也香アナが務めた。