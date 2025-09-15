ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１５日、「東京世界陸上２０２５」男子マラソン生中継のため午前７時で終了した。通常の午前８時より１時間を早い終了に総合司会を務める安住紳一郎アナウンサーはエンディングで「それでは１時間短いですが、いってらっしゃい」と視聴者に手を振っていた。