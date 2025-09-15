残り10試合となったサッカーJ2リーグ。13日（土）、14日（日）までに第29節の9試合が開催されました。首位水戸ホーリーホックは、リードを守り切れず3試合連続の引き分け。好調のV・ファーレン長崎は、11試合負けなしとなる5連勝を飾り2位浮上。首位水戸に勝ち点54で並びました。一方ジェフユナイテッド千葉は、J2残留争いにいるレノファ山口FCに敗れ、J1自動昇格圏外の3位に転落。ジュビロ磐田はFC今治に勝利し5位浮上。長崎に敗