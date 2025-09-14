ハムやヨーグルト、ポテトチップスに菓子パンなど私たちが普段口にしている加工食品。しかし、その中には超加工食品と呼ばれる、健康に影響を及ぼす可能性のある食品も含まれていることをご存じでしょうか? 今回は、「加工食品」と「超加工食品」の違いについて、管理栄養士の高木さんに解説して頂きました。 監修管理栄養士：高木 美奈子（管理栄養士） 京都府内の管理栄養士養成課程の大学を卒業後、委託給食会社に