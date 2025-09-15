これは、知人のA子さんに聞いた話です。職場で何かと話を横取りする同僚B子に、ずっとモヤモヤしていたA子さん。ある日ついに、会議中にその癖が露呈。勇気を出して放った一言が、空気を一変させました。 会話泥棒の同僚にモヤモヤ 私の職場にいるB子さんは、いつも“会話泥棒”をしてくる人です。こちらが話し始めたと思ったら、すぐに「それってさ～」と割り込んできて、気づけば全部自分の話になっている。誰もそれを