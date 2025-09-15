フジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(10月1日スタート、毎週水曜22:00〜)の巨大なオープンセットが公開された。渋谷・八分坂を再現したオープンセット三谷幸喜氏が脚本を手がけるこのドラマは、経済の安定成長期からバブル経済期への移行期にあたる1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇。数年後、日本は未曽有の好景気に溺れていく時代。大人たちは夜な夜な繁華街で羽振りよくお金をばらまき、