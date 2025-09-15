シーズンは143試合。選手は試合後、いろいろな感情を持って帰路につく。西武のドラフト2位・渡部聖弥外野手（23）はルーキーイヤーで自身のメンタルコントロールを大切にしている。7日のロッテ戦（ベルーナドーム）では9号ソロ。「チームは負けてしまったけど、やっぱりホームランを打てた日は気分よく帰れる。これって本当に大事だし、うれしい瞬間」。喜びをかみしめていた。もちろん毎日、結果が出るわけではない。全てが