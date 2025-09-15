田中将大が日米通算200勝を懸けた2度目のマウンドに上がる。前回の8月28日の広島戦は2回5失点で降板、達成はお預けとなった。DeNA戦は通算3勝2敗。前回4月17日の対戦では2回7安打6失点で敗戦投手となっているがリベンジをはたすことはできるか。横浜スタジアムでは通算1勝1敗。巨人移籍後は初登板で、勝てば楽天時代の13年5月14日以来12年ぶりとなる。過去に日米通算200勝を達成しているのは野茂英雄、黒田博樹、ダルビッシ