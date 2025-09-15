「陸上・世界選手権・男子マラソン」（１５日、国立競技場発着）スタートしたが、前代未聞のフライングが発生。スタートがやり直しとなる異例の事態となった。ＴＢＳ系の中継で解説を務めた高橋尚子さんは「今まで見たことない光景。走り始めて戻るというのは」と驚きの声をあげ、「１００メートルのような集中したスタートではないですから」と語った。青学大・原晋監督も「ルールですからね。フライングと言えばフライン