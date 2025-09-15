ウクライナのゼレンスキー大統領【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は14日、同国に侵攻するロシアはエネルギー資源に依存しており、石油施設を火災で損傷させることは「最も効果的で即効性のある制裁」だと通信アプリに投稿した。ウクライナはロシアの戦争遂行能力をそぐため、ロシアの石油施設などへの攻撃を続けている。ロイター通信は12日、ロシア北西部レニングラード州にある、同国の主要な石油輸出港のプリモ