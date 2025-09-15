10日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−広島』で解説を務めた山粼武司氏が、広島・末包昇大の打撃について言及した。山粼氏は「末包の場合は、課題は対右ピッチャーなんですよね。左は本当に上手にバッティングしてくれるんですけど、レギュラーとしてやってほしい選手なので、右ピッチャーに精進してほしいですね。ちょこちょこ解説させてもらって見ていると、右ピッチャーを打つのは上手じ