Uberの新CM「タクシーを、思いのままにスーパーパワー」編に出演する女優・杏。CMでは、“スーパーパワーを持つ母親”を演じ、仕事帰りのモードから、子どもと過ごす柔らかな表情へ――短い映像の中で「働く自分」と「家庭の自分」の二面性を表現している。実生活では「頼れる存在でありつつ、失敗や苦手もある等身大の母でいたい」と語り、片付けを子どもに頼むこともあるそう。一人で抱え込まず、子どもたちが“自分でできるこ