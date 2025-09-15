DeNAが巨人との乱打戦を制した。勝率は5割で巨人と並び、勝利数の関係でゲーム差0の3位となった。3点ビハインドの4回、佐野恵太の適時打から4連打で同点に追いつくと、蝦名達夫の押し出し四球、筒香嘉智の2点適時打でこの回一挙6得点。逆転に成功した。さらに、6回に代打・度会隆輝の5号ソロ、蝦名の6号ソロで2点を中押し。救援陣がリードを守り切り勝利した。14日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で解説者として