サムスンが次期フラッグシップ機の最上位モデル「Galaxy S26 Ultra」を発売すると予想されるなか、背面カメラのバンプ（出っ張り）がS25 Ultraの約2倍になると囁かれています。 ↑なぜバンプの厚みは増すの？（画像提供／Ice Universe／X） 著名リーカーIce Universe氏によると、Galaxy S26 Ultraのカメラバンプは厚さ4.5mmで、S25 Ultraの2.4mmからほぼ倍増するとのこと。 S26 Ultraのカメラは解像度が向上せず、イメー