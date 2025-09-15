歌手の大黒摩季（55）が14日、自身のインスタグラムを更新。実弟・礼騎さんの葬儀を終えたことを報告し、「これにて大黒摩季 活動再開させていただきます」と宣言した。 【写真】大黒摩季と、在りし日の弟・礼騎さんの2ショット 大黒は、今月7日にインスタグラムで「昨日9/6のam2:31 愛弟の礼騎が父母の待つ天国へと旅立ちました」と報告。礼騎さんが継いでいた1927年創業の家業「札幌キムラヤ」（製パン業）をこれからも存