175.2万再生され「尊すぎる」と話題になっているのは、猫と赤ちゃんが触れ合う様子。目撃した猫好きさんたちからは「なんだこの尊い空間は」「優しさと愛らしさが溢れていて心が温まりますね」などのコメントが集まっています。 0歳の赤ちゃんに初めて撫でさせてあげる猫、尊すぎ pic.twitter.com/SSGZ3ufUZe- アクビ猫つくね (@tsukune216) August 21, 2025 0歳の赤ちゃんに教えたいこととは？ 赤ちゃんのおてて