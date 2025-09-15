世界三大珍獣のひとつ「コビトカバ」の赤ちゃんが可愛すぎると話題だ。 【写真】お母さんと比べても小ちゃあ～い 神戸どうぶつ王国（神戸市中央区）にて、7月9日に生まれたコビトカバの赤ちゃん「ウタ」の一般公開が8月25日より始まった。 つやつやでムチムチの赤ちゃんの様子は「可愛すぎる！」と大きな反響を呼び、神戸どうぶつ王国公式Xが投稿した、また歯が生えてない口でモグモグと野菜を食べるウタの動画は41万回再