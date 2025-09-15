肥満は遺伝や生物学的特性、環境、社会経済的要因などが複雑に絡み合った結果として生じるものですが、しばしば「太っているのは自己責任」といわれがちです。多くの人々が健康や美容のためにダイエットに取り組む中で、リンカーン大学の生理学上級講師を務めるレイチェル・ウッズ氏が、ダイエットについて知っておくべき「5つのこと」について解説しています。Five things I wish everyone knew about weight loss - by an expert