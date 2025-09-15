自分らしさを取り戻せる週。何事もマイペースにこなしていけます。仕事はハイレベルな資格取得にツキあり。また、無自覚に仕入れた情報に思わぬサプライズが潜んでいそう。対人面は懐かしい人との交流が復活する暗示が。恋愛も昔の仲間などが出会いを運んでくれるかも。