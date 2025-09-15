オンもオフも堅実思考が幸運を招く週。場当り的な行動や言動は痛い目に合うだけ。仕事はレジェント的な人物が開運パーソン。成功のヒントを伝授してくれます。また、金運は小銭貯金で財運アップを図れそう。恋愛は最近ご無沙汰気味にしている相手にコンタクトを取ると○。