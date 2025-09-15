運気は低め。ひどい肩凝りや腰痛などに襲われる暗示も。枕やマットなど寝具の見直しをしたり、運動に励むと好転します。仕事は一人で突き進み失敗しがち。周囲と歩調を合わせこなしましょう。金運はのんびり構えていると損をするかも。恋愛は受け身スタンスでいると○。