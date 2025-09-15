達成感を味わえる週。仕事も与えられたチャンスを確実にものにできそう。また、美容は海外の美容法を取り入れると○。金運は衝動買いに気をつけて。一目惚れしたアイテムこそ時間を置いて購入しましょう。恋愛は仕事絡みなどホームグラウンドの中に運命が潜んでいます。