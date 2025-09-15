冒険心に溢れる週。習い事や趣味なども、心から楽しいと思えることに出会えそう。仕事は新たな分野で予期せぬ能力を発見する暗示が。ただ、今やるべきことからは目を逸らさないよう気をつけて。金運は8がラッキーナンバー。恋愛はユニークな感性の持ち主に惹かれるそう。