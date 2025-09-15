ラッキーサプライズが期待できる週。特に金運は予期せぬお金が舞い込むかも。仕事は、イレギュラーな分野で注目を浴びそう。得意なことではなくても自信を持ってアピールすると○。ただ、転職活動は焦って動くと後悔するかも。恋愛は特化した才能の持ち主が運命パーソン。